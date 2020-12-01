وزير الشباب يؤكد أهمية تطوير البرامج الشبابية

الوكيل الاخباري - اطلع وزير الشباب محمد سلامة النابلسي اليوم الثلاثاء على واقع العمل الشبابي بمديرية شباب الكرك والاحتياجات الشبابية في المحافظة.

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وأكد النابلسي خلال زيارته لمديرية شباب الكرك، أن التميز سيكون الهم الأكبر للوزارة من خلال تطوير مختلف البرامج الشبابية في مديريات الشباب والتي ستسهم في توفير فرص عمل للشباب، تحقيقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في الاهتمام بالشباب وتفعيل قدراتهم.

وثمن النابلسي الجهود المبذولة من قبل كوادر المديرية والتي ساهمت في تحقيق رؤى الوزارة، مؤكدا أن الوزارة ستقدم الحوافز للموظفين الذين يقدمون عملا واضحا يسهم في تطوير الرؤى الشبابية والعمل الشبابي والتطوعي.

المصدر - بترا



