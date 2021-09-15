الأربعاء 15-09-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

موسكو : لم نفرض شروط على طالبان ونراقب تنفيذ الحركة لوعودها

الرفاعي: اللجان الفرعية انتهت أعمالها

المياه : بدء تنفيذ برنامج تدريب السباكات في الزرقاء

وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع السفير التونسي

عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها

وزير الصحة : الأمر متروك لصاحب الأمر

مصدر لـ الوكيل : قرار حكومي مرتقب بشأن قانون الادارة المحلية

الاحتلال يغلق مكتبا في البيرة ورام الله

لجنة الاوبئة :الاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي

الأربعاء، 15-09-2021 04:39 م

وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع السفير التونسي

dddd


الوكيل الاخباري - بحث وزير الشباب محمد النابلسي خلال لقائه اليوم الاربعاء في مقر الوزارة السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، التعاون المشترك في مجال العمل الشبابي بهدف تعزيز التعاون من خلال انشاء برامج التكوين والتمكين الشبابي، وعقد زيارات متبادلة، وانشطة شبابية مشتركة لتنفيذها في البلدين.

واشار النابلسي إلى أن الوزارة تتطلع دوما لبناء علاقة متينة مع الجمهورية التونسية، مؤكدا اهمية استغلال القواسم المشتركة بين البلدين، حيث تمتلك الاردن وتونس قواعد شبابية واسعة، وتحديات وطموحات مشتركة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

e

الرفاعي: اللجان الفرعية انتهت أعمالها

وزارة المياه

المياه : بدء تنفيذ برنامج تدريب السباكات في الزرقاء

820212214159476472459

وزير الصحة : الأمر متروك لصاحب الأمر

رئاسة

مصدر لـ الوكيل : قرار حكومي مرتقب بشأن قانون الادارة المحلية

920217173012145948624

لجنة الاوبئة :الاغلاقات بشكل كامل أصبحت من الماضي

أخبار متعلقة
وزارة-العمل

توقيع اتفاقيات المنح المالية لرواد الأعمال من منتسبي قلب عمان 2

920215122855324907608

الكرك: مراكز شبابية تدعو إلى الانخراط في العمل الحزبي

الصحة

الصحة تفصل موظفين لتغيبهم عن عملهم

موجودات-صندوق-الحج-140-مليونا

مدعوون للتعيين في صندوق الحج- اسماء

unnamed

وزارة العمل تعلن عن وظائف شاغرة في دولة الكويت

w

السفير الأردني لدى مصر: القمة الثلاثية ناجحة