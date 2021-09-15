وزير الشباب يبحث تعزيز التعاون مع السفير التونسي

الوكيل الاخباري - بحث وزير الشباب محمد النابلسي خلال لقائه اليوم الاربعاء في مقر الوزارة السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، التعاون المشترك في مجال العمل الشبابي بهدف تعزيز التعاون من خلال انشاء برامج التكوين والتمكين الشبابي، وعقد زيارات متبادلة، وانشطة شبابية مشتركة لتنفيذها في البلدين.



واشار النابلسي إلى أن الوزارة تتطلع دوما لبناء علاقة متينة مع الجمهورية التونسية، مؤكدا اهمية استغلال القواسم المشتركة بين البلدين، حيث تمتلك الاردن وتونس قواعد شبابية واسعة، وتحديات وطموحات مشتركة.

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