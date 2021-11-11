وزير الشباب يختتم اعمال مؤتمر مشاركة الشباب في المجتمعات المحلية

الوكيل الاخباري - اختتم وزير الشباب محمد النابلسي اليوم الخميس اعمال مؤتمر "مشاركة الشباب في المجتمعات المحلية، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.



ويهدف المؤتمر الذي حضره مديرة مكتب التعاون الدولي الألماني (GIZ) في الأردن اليزابيث جيرباخ ومدير المشروع كايد ساق الله وعدد من الشباب ممثلين عن المؤسسات الشبابية في الاردن ولبنان وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إلى التعلم والحوار وتبادل المعرفة حول مشاركة الشباب الاجتماعية، واتاحة الفرصة للشباب والشابات للتعلم ومناقشة حالة المشاركة الاجتماعية للشباب في الأردن ولبنان.

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