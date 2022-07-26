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الثلاثاء، 26-07-2022 02:08 م

وزير الشباب يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 مندوبا عن ولي العهد

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الوكيل الاخباري- مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى وزير الشباب محمد النابلسي، الثلاثاء في بيت شباب عمان، حفل إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، التي تقام تحت شعار "العمل التطوعي، عطاء وانتماء"، بحضور عدد من الشباب المشاركين في المعسكرات.اضافة اعلان


وقال النابلسي خلال فعاليات الحفل، إن معسكرات الحسين، التي تحمل اسم الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، تعد محطة تاريخية في وجدان كل أردني وأردنية، حيث ساهمت المعسكرات عبر عقود في حمل رسالة الانتماء والولاء عبر الأجيال.

وأضاف، تحتفي معسكرات الحسين هذا العام بمرور 54 عاما على انطلاقها، ودأبت على أن تكون معولا من معاول البناء والعطاء والاستثمار، وتخريج جيل من الشباب واعٍ ومنتم وقادر على مجابهة التحديات، ومتمكن من أدوات العصر.

وتهدف المعسكرات التي تنفذ هذا العام وجاهيا، بمشاركة 15412 شابا وشابة، موزعين على 570 معسكرا في جميع محافظات المملكة، إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء وتجذير قيم العمل التطوعي، وتمكين الشباب وإكسابهم مختلف المهارات الحياتية، وتشجيع الشباب على الإبداع والابتكار وتمكينهم من مواكبة التطور التكنولوجي.

وتضمنت فعاليات الحفل إقامة محطات تمثل مختلف أنواع المعسكرات، شملت المعسكرات المركزية (المبيت) وتتضمن معسكرات المغامرة والتحدي، عيون الأردن، الكشافة والمرشدات، الذكاء الاصطناعي والروبوت، منهاج الابتكار الاجتماعي، تصميم الألعاب الإلكترونية، مسارات الأردن التطوعية وأنماط الحياة الصحية، الآلات والتصنيع الرقمي، ومعسكرات السلم والأمن المجتمعي، ومعسكرات تأهيل الشباب لسوق العمل.

فيما تضمنت المعسكرات النهارية: معسكرات سواعد الإنقاذ، الأمن والشرطة المجتمعية، المسارات السياحية، الأمن والسلامة الوطنية، ومعسكرات التماسك المجتمعي.

 




 

 


 

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