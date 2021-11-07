وزير الشباب يرعى اللقاء الكشفي لمسؤولي الانشطة الطلابية في الجامعات

الوكيل الاخباري- رعى وزير الشباب محمد النابلسي فعاليات اللقاء الكشفي والارشادي لمسؤولي الأنشطة الطلابية في الجامعات الحكومية والخاصة، الذي تنظمه جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية وجامعة آل البيت.

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ووفقا لبيان الجمعية، اليوم الأحد، حضر الاجتماع التنسيقي أمين عام الجمعية مازن كمال الحمود، ونائب الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ومدير الإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي، وعمداء شؤون الطلبة في الجامعات.



وبحسب البيان، جاء اللقاء الكشفي، الذي شارك فيه 25 قائدا وقائدة يمثلون 17 جامعة حكومية وخاصة، بمناسبة احتفالات الجمعية بمئوية الدولة الأردنية ومئوية الكشافة والمرشدات، وجاء بعنوان "زيادة العضوية طريق للتنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تنمية وتمكين قدرات الشباب في تكوين عشائر الجوالة والجوالات في الجامعات الحكومية والخاصة ما ينعكس بشكل مباشر على توسيع المشاركة في عضوية الجوالة والنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية في المملكة.



وقال النابلسي، إن الانفتاح على الجامعات يتطلب تمكين مسؤولي الانشطة الطلابية من تعزيز عضوية عشائر الجوالات، بالإضافة الى تعزيز دور الكشافة في المراكز الشبابية وتمكينهم من مشاركة أقرانهم في المراكز لرسم السياسات واتخاذ القرارات ما ينعكس على تقديم الخدمة المجتمعية والنهوض بالمجتمعات المحلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.