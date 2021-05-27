وزير الشباب يرعى حفل إطلاق برنامج تطوير السياسات المحلية

الوكيل الاخباري - رعى وزير الشباب محمد النابلسي ، اليوم ، إطلاق مشروع تطوير السياسات المحلية الذي ينفذه مركز الحياة راصد .

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وافاد النابلسي ان المشروع يستهدف 120 شاباً وشابة، موزعين على كافة محافظات المملكة، ويهدف إلى تعزيز إدماج الشباب بعملية تطوير السياسات المحلية وتمكينهم ليكونوا جزءاً أصيلاً من عملية التنمية المحلية المستدامة، من خلال تنفيذ مبادرات على المستوى المحلي والوطني.

وقال النابلسي خلال حفل الافتتاح، وفق ما وصل " الوكيل الإخباري" إن هناك حاجة لمثل هذه المشاريع النوعية التي تعزز مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار من خلال تمكين الشباب وإدماجهم بطريقة مختلفة ومميزة عن غيره من المشاريع المشابهة.



وأضاف أن أبواب وزارة الشباب مفتوحة للشباب ليدرسوا سياسات واستراتيجيات وزارة الشباب ، لتكون الوزارة أول الجهات التي تفتح أبوابها لمتدربي مشروع تطوير السياسات المحلية .

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة "راصد" إن المشروع سيعمل على خلق مساحات آمنه للشباب لقيادة عملية التغيير المنطقي والمبني على أدوات ومعلومات علمية وتعزيز مهارات الشباب في المساءلة المجتمعية .





