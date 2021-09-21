الثلاثاء 21-09-2021
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الثلاثاء، 21-09-2021 05:29 م

وزير الشباب يرعى حفل تخريج برنامج الابتكار

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج برنامج الابتكار للشباب، الذي اقامته الوزارة بالتعاون مع امديست ومؤسسة انفنشن لاند الاميركية وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وحضر حفل التخريج رئيس لجنة الشباب والتعليم في مجلس النواب النائب بلال المومني والمدير القُطري لمكتب امديست في الأردن نور الرشيد، والمدير العام والشريك المؤسس لشركة انفنشن لاند في الشرق الأوسط محمود عرفات.

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