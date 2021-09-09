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الخميس، 09-09-2021 10:03 م

وزير الشباب يكرم المشاركين في حملة شباب إلك وفيد

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الوكيل الاخباري - كرم وزير الشباب محمد النابلسي اليوم الخميس في بيت شباب إربد، المشاركين في حملة شباب إلك وفيد ،التي أطلقتها وزارة الشباب بهدف مساندة الجهود الوطنية للوقاية والتوعية والحد من انتشار فيروس كورونا .

 وذلك بالشراكة مع وزارات الصحة والسياحة والآثار والصناعة والتجارة والتموين، والجمعية الملكية للتوعية الصحية ومنصّة "نحن" التابعة " لنوى" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومنظمة يونيسيف العالمية.

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