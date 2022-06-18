السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مناظرة حول قانون الأحزاب والانتخابات في مادبا

الملك يطمئن على صحة ملك المغرب بعد إصابته بكورونا

وزير الشباب يلتقي الوفد الفلسطيني لرياضة السيارات

دالاس تفتتح فرعها بحلته الجديدة في شارع المدينة الطبية - صور

حادث سير على طريق المطار

محاضرة حول آثار التنمر الالكتروني بالأغوار الشمالية

موسكو تحذر من خطر اندلاع مواجهة مع واشنطن

مراكز توافر مطعوم كورونا الأحد - أسماء

اختتام الملتقى الوطني للقيادات الطبيعية في البترا

الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي العُمانية

السبت، 18-06-2022 09:30 م

وزير الشباب يلتقي الوفد الفلسطيني لرياضة السيارات

1655574106754


الوكيل الاخباري - التقى وزير الشباب محمد النابلسي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات عبدالله الشعراوي والوفد المرافق، على هامش مشاركة الاتحاد الفلسطيني في بطولة الاردن لسباقات السرعة بحضور رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات المهندس عامر البشير والمدير التنفيذي زيد بلقز.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، قدم الشعراوي نيابة عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين الفريق جبريل الرجوب، درعا تكريميا لوزير الشباب محمد النابلسي، معربا عن شكره وتقديره للتسهيلات التي قدمتها المملكة للفريق الفلسطيني لضمان مشاركتهم في فعاليات البطولة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420222813352490830320

مناظرة حول قانون الأحزاب والانتخابات في مادبا

6202214162635966543783

الملك يطمئن على صحة ملك المغرب بعد إصابته بكورونا

620222202736838054578

محاضرة حول آثار التنمر الالكتروني بالأغوار الشمالية

وزارة الصحة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأحد - أسماء

6202241915632511046

اختتام الملتقى الوطني للقيادات الطبيعية في البترا

620221311351282692009

الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي العُمانية

أخبار متعلقة
Solarabic_EV_Types_Cover

ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية 40 % في المملكة العام الحالي

b89bfcebb7ad55de12380689c4b0567d

معان : كلنا الأردن تطلق دورات تدريبية للشباب

w

مديرية شباب المفرق تنفذ عدة نشاطات هادفة

620228164536536480456

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

جدول-اسماء-قطع-غيار-السيارات-وأفضل-موقع-قطع-غيار-لشرائها-2020

الجمارك توضح حول ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

273916879_319499790221843_8929828859036413328_n

إربد: ورشتان عن مشاركة الشباب السياسية وتأهيلهم للعمل