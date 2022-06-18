وزير الشباب يلتقي الوفد الفلسطيني لرياضة السيارات

الوكيل الاخباري - التقى وزير الشباب محمد النابلسي، رئيس الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات عبدالله الشعراوي والوفد المرافق، على هامش مشاركة الاتحاد الفلسطيني في بطولة الاردن لسباقات السرعة بحضور رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات المهندس عامر البشير والمدير التنفيذي زيد بلقز.



وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، قدم الشعراوي نيابة عن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين الفريق جبريل الرجوب، درعا تكريميا لوزير الشباب محمد النابلسي، معربا عن شكره وتقديره للتسهيلات التي قدمتها المملكة للفريق الفلسطيني لضمان مشاركتهم في فعاليات البطولة.

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