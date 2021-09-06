الإثنين 06-09-2021
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وزير الصحة : أكثر من 7 آلاف شخص أصيبوا أكثر من مرة بكورونا بالمملكة

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الإثنين، 06-09-2021 07:12 ص

وزير الصحة : أكثر من 7 آلاف شخص أصيبوا أكثر من مرة بكورونا بالمملكة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاثنين، إن الإصابة بفيروس كورونا لعدة مرات أمر "قابل للحدوث" في ظل إصابة أكثر من 7 آلاف شخص في الأردن ولأكثر من مرة بالفيروس.

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ووصل عدد الإصابات التراكمي بالفيروس في الأردن حتى مساء الأحد إلى أكثر من 800 ألف إصابة، بحسب بيانات وزارة الصحة.


وأشار الهواري في تصريحات صحافية إلى دراسة أجريت على أكثر من 8 آلاف شخص من متلقي اللقاح الواقي من الفيروس وغير المتلقين له من مختلف أنحاء الأردن.


وتبين من الدراسة عند فحص الأجسام المضادة لدى المشاركين في الدراسة أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا موجودة لدى 92% من متلقي اللقاح، وهو مؤشر "جيد جدا" لقيام اللقاحات بدورها التحفيزي للجسم لإنتاج الأجسام المضادة.


أما لدى غير متلقي اللقاح تبين أن الأجسام المضادة موجودة عند 63% منهم، وفق الدراسة التي أوضحت أن شريحة كبيرة من غير متلقي اللقاح لم تصب بالفيروس بعد.

 

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