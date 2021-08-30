وزير الصحة : إصابة 12 معلما و7 طلبة بكورونا

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، مساء الاثنين "اننا في المستقبل سندرس إعطاء جرعة ثالثة من مطعوم كورونا للجميع، مضيفا أن مناعتنا المجتمعية وصلت الى 74%، وأن كورونا سيبقى معنا وغالبا سيتحول إلى مرض موسمي يحتاج للتطعيم السنوي".
وتابع في تصريحات صحفية : “أجرينا 12 ألف فحص (PCR) خلال مرحلة الفاقد التعليمي، أظهرت إصابة 12 معلما و7 طلبة”.
وأكد الهواري انه لابد من اخذ الحيطة والحذر والمزيد من الانتباه.
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