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الإثنين، 30-08-2021 09:05 م

وزير الصحة : إصابة 12 معلما و7 طلبة بكورونا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، مساء الاثنين "اننا في المستقبل سندرس إعطاء جرعة ثالثة من مطعوم كورونا للجميع، مضيفا أن مناعتنا المجتمعية وصلت الى 74%، وأن كورونا سيبقى معنا وغالبا سيتحول إلى مرض موسمي يحتاج للتطعيم السنوي".

وتابع في تصريحات صحفية : “أجرينا 12 ألف فحص (PCR) خلال مرحلة الفاقد التعليمي، أظهرت إصابة 12 معلما و7 طلبة”.

وأكد الهواري انه لابد من اخذ الحيطة والحذر والمزيد من الانتباه.

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