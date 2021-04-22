وزير الصحة : إعادة تشكيل لجنة الأوبئة لتصبح 15 عضوا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن المملكة تشهد نجاحا في مجال الصحة في الفترات المقبلة وأنه سيتم الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق بالجانب الصحي قد ينتظرها الأردنيون خلال الأسبوع القادم.



وخلال تصريحات صحفية ، اليوم الخميس ، وبشأن لجنة الأوبئة، أشار الهواري أنه تم إعادة تشكيل أعضاء لجنة الأوبئة، مضيفاً أنه لا يوجد أي خلاف بين أعضاء اللجنة وأن اللجنة الآن تتشكل من 15 عضوا ذات كفاءة.

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ومن جانب آخر،نوه الهواري، أن عملية التطعيم تسير بشكل جيد ،وأنه يوجد أكثر من 100 موقعٍ للتطعيم ضد كورونا مع تزايد الإقبال بالتسجيل على منصة الوزارة، ولا يوجد نقص في اللقاحات.



وقال " الصحة قادرة على تطعيم 60 ألف شخصٍ في اليوم الواحد ".

