وزير الصحة: إنشاء نظام تأمين صحي إلكتروني منظم وشامل

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة فراس هواري، الثلاثاء، إن التأمين الصحي، الذي يشمل قرابة 72%، يحتاج إلى أسس تشريعية فيما يتعلق بإلزامية التأمين الصحي، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية.

اضافة اعلان



وأضاف، خلال لقائه لجنة الصحة والبيئة والإسكان في مجلس الأعيان، أنه "يجري العمل على إنشاء نظام إلكتروني منظم وشامل، إلى جانب أسس استدامة تشمل على خطتين خطة قصيرة المدى بعيدة المدى تتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات للوصول لجودة أفضل بالخدمات الصحية المقدمة".



وأطلع الوزير الهواري اللجنة على أخر تطورات الوضع الوبائي في المملكة، وحملات التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف حملات التطعيم لتصل إلى أرقام جديدة.



وعرض الوزير أبرز مفاصل استراتيجية الوزارة وخطة إعادة الهيكلة، والخدمات الصحية المقدمة، مؤكدًا جاهزية الكاملة في التعامل مع متغيرات الوضع الوبائي.



وقال العين ياسين الحسبان، إن القطاع الصحي تصدر قائمة الأولويات العالمية والمحلية، ولا سميا في أزمة كورونا، وهو ما يؤكد التركيز على تمكين القطاع والعاملين فيه، بهدف النهوض بمختلف خدمات الرعاية الصحية المقدمة.



وأشاد بدور منظومة الكوادر الصحية والطبية التي وقفت جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش العربي والأجهزة الأمنية لحماية المواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم، والحرص على التزام الجميع بأساليب الوقاية العامة والتدابير الصحية لكبح جماح الفيروس التاجي.



وطرح العين الحسبان إلى جانب أعضاء اللجنة، عدة تساؤلات بشأن استراتيجية وزارة الصحة وخطة إعادة الهيكيلة، لسد نقص كوادر الوزارة، وخصوصًا في أطباء الاختصاص، إلى جانب اجراءات الوزارة الهادفة لتحسين مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، فضلًا عن الخطوات العملية المتبعة فيما يتعلق بموضوع التأمين الصحي.



أمين عام الوزارة محمود زريقات، تحدث حول خطة شاملة تهدف لهيكلة الوزارة، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني المستحدث سيشمل رخص المهن وشؤون الموظفين.



من جانبهم، تحدث الأعيان حوّل أهمية تعزيز المنظمة الصحية، وتكثيف الحملات، التي تشجع وتحفز المواطنيين على أخذ اللقاح، بهدف الوصول إلى مستوى آمن يتيح العودة التدريجية إلى الحياة بطبيعتها.