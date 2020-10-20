وزير الصحة: اجتماعات لحسم قرارات هامة

الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، إن اجتماعات تجري هذه الأثناء بالتنسيق مع لجنة الأوبئة والمركز الوطني لإدارة الأزمات لحسم مجموعة من القرارات الهامة .

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من جانبه، قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور فراس البكري إن الحظر ليومين يجب أن يستمر لفترة طويلة حتى نرى ثماره.



وأضاف البكري في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن اللجان المختصة تدرس نتائج الحظر ليومي الجمعة والسبت بعمق وهو قابل أن يتغير.



وأشار البكري إلى أن عدم التزام الناس بالتباعد وارتداء الكمامات يؤثر على عدم لمس نتائج الحظر.

وأوضح أن الحظر هو خيار أخير ومر لتقليل أعداد الإصابات، مؤكداً أن القرار قيد الدراسة وقد يتغير.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، عن تسجيل 35 حالة وفاة و1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 1362 حالة محليّة.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن العاصمة عمان سجلت 901 إصابة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 38937 حالة.



