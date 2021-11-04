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الخميس، 04-11-2021 08:07 ص

وزير الصحة : اجتماع لبحث إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة فراس الهواري عن عقد اجتماع مع لجنة الأوبئة في مطلع الأسبوع القادم لمناقشة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للمواطنين .

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وأضاف الهواري خلال تصريحات صحفية أن الجرعة الثالثة ستأخذ بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. 

 

وكانت وزارة الصحة سمحت بإعطاء الجرعة الثالثة المعززة للفئات التالية بعد مضى على تلقيهم الجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق 


- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.
- الكوادر الصحية.
- الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.
- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.
- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.


 




 

 


 

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