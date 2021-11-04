وزير الصحة : اجتماع لبحث إعطاء الجرعة الثالثة للمواطنين

الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة فراس الهواري عن عقد اجتماع مع لجنة الأوبئة في مطلع الأسبوع القادم لمناقشة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للمواطنين .

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وأضاف الهواري خلال تصريحات صحفية أن الجرعة الثالثة ستأخذ بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وكانت وزارة الصحة سمحت بإعطاء الجرعة الثالثة المعززة للفئات التالية بعد مضى على تلقيهم الجرعة الثانية (6) شهور فاكثر ,وبدون موعد مسبق



- الأشخاص من الفئة العمرية (60) سنة فما فوق.

- الكوادر الصحية.

- الأشخاص الذين يعانون من أمراض نقص المناعة.

- الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والضغط والسكري وغيرها من الأمراض المزمنة.

- الفئات ذات الاختطار العالي للاصابة بالمرض من حيث المهنة او مكان العمل او الصفات والامراض الوراثية.



