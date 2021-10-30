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السبت، 30-10-2021 11:05 ص

وزير الصحة: الأردن يسعى للوصول لتغطية صحية شاملة عام 2030

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة فراس هواري السبت، إن الأردن يسعى للوصول لتغطية صحية شاملة بحلول العام 2030.

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وقال الهواري خلال مشاركته في مؤتمر نحو تغطية صحية شاملة في الاردن 2021  والمنعقد في البحر الميت، إنّ الحكومة تدعم نحو 80% كتأمين صحي جزئي للامراض الاعتيادية، حيث إنّ الحكومة توفر تغطية صحية مجانية لاي مريض مصاب بمرض بكلفة مرتفعة، مثل "السرطان، والفشل الكلوي، وامراض الدم".


وأضاف، أن الأردن استطاع شمول 650 ألف طفل بالتامين الصحي المجاني، كما أن الحكومة تقدم تأمينا صحيا مجانيا لمن هم فوق عمر 60 عاما بالإضافة لمتبرعي الاعضاء.



وبحسب تصريحات سابقة لوزارة الصحة؛ فقد ارتفعت نسبة المؤمّنين من الأردنيين بالتأمين الصحي من (18%) في العام 2000  إلى نحو (66,9%) للعام 2018، حيث تم تأمين المواطنين الأردنيين الذين تبلغ أعمارهم 60 فما فوق، وتأمين العائلات التي لا يزيد دخلها الشهري عن 300 دينار، وشمول (300,000) مواطن من المشمولين في شبكة الأمان الاجتماعي والتي  تقل حصة دخل  الفرد في الأسرة عن (1000) دينار سنوياً.


إضافة إلى ذلك، جرى شمول الأطفال أقل من 6 سنوات والحوامل بالتأمين الصحي، واعتبار جميع مرضى السرطان (غير المؤمنين) مشمولين بالتأمين الصحي المدني، وبعض الأمراض المزمنة ذات العلاجات المكلفة: (هرمون النمو، التصلب اللويحي، وبعض الأجهزة الطبية كجهاز التنفس).

 

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