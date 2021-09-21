وزير الصحة : الانتهاء من هيكلة وزارة الصحة الأسبوع القادم

الوكيل الاخباري - أوضح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال اجتماع في قصر الحسينية عقده جلالة الملك عبدالله الثاني مع مسؤولين وممثلين عن القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، أن ما نشهده بالقطاع الصحي ليس نقصا بالأموال، بل تقصير إداري، ونقص في التدريب والتعليم للكوادر الصحية وسوء توزيع للكوادر.



وأشار الهواري إلى أنه وفي إطار الإجراءات التنفيذية لرفع مستوى القطاع، سيتم بداية الأسبوع القادم الانتهاء من هيكلة وزارة الصحة.

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