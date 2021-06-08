وزير الصحة : التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية يفاقم الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري - دعا وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إلى عدم التراخي حيال تطبيق إجراءات السلامة ووسائل الوقاية؛ لأن من شأن ذلك أن يفاقم الوضع الوبائي بعد أن استقر بنسب مريحة بعد الانتهاء من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.

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وأكد وزير الصحة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة ووسائل الوقاية من فيروس كورونا، خاصةً بعد تسجيل عدد من الإصابات بمتحورات الفيروس.



وشدد على ضرورة عدم التراخي في تطبيق تعليمات وإجراءات الوقاية والسلامة العامة من قبل المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة والزائرين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمنشآت العامة والخاصة والتجارية.



وحث الهواري المواطنين والمقيمين على ضرورة التسجيل على منصة التطعيم والإقبال على تلقي المطاعيم، كونها تعتبر إحدى الركائز الرئيسة والمهمة للوقاية من فيروس كورونا. كما دعا إلى عدم العزوف عن تلقي أي نوع من أنواع المطاعيم المتوفرة، وضمن المواعيد المحددة والمرسلة للناس برسائل نصية كونها كلها آمنة وفعالة.