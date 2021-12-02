وزير الصحة : التعليم في الفصل الدراسي القادم وجاهي

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الخميس، نتوقع انتهاء الموجة الحالية منتصف شهر كانون الثاني المقبل.



وأضاف الهواري في حديثة لقناة المملكة أن وصول المتحور “أوميكرون” إلى الأردن مسألة وقت، مبينا أن بعض المؤشرات من جنوب إفريقيا تدل على أن “أوميكرون” ليس أشد خطورة من المتحور “دلتا”.



وعن استمرارية التعليم الوجاهي أكد الهواري أن التخطيط يقوم على أن التعليم في الفصل الدراسي القادم وجاهي، في حين بين أن معدل نسبة الإصابة بين طلبة المدارس 35% من مجمل الإصابات المسجلة يوميا.

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