وزير الصحة : التنسيق كبير مع كوادر وزارة التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري، أن التنسيق كبير مع كوادر وزارة التربية والتعليم من خلال إجراء 2000 فحص للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدا أن فتح المدارس أمام التعليم الوجاهي يعتبر مؤشرا واضحا للتنسيق.



وشدد على عدم وجود أية نوايا للعودة إلى التعليم عن بعد مع التأكيد أن التعليم الوجاهي يعتبر خطة استراتيجية بالنسبة للحكومة.



وذكر أن الفرق الميدانية التابعة للوزارة تمكنت من تطعيم 5300 شخص بالمفرق لم يكونوا قد تلقوا اللقاح، مشيرا إلى أن الفرق ستتجه إلى محافظة إربد بعد انتهاء العمل في المفرق.



وختم، “الهدف هو العلم بغض النظر عن العواطف والمشاعر”.

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