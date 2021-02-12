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الجمعة، 12-02-2021 07:18 م

بعد ارتفاع إصابات كورونا

وزير الصحة : المسارات المقبلة بعد مراقبة الوضع الوبائي

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الدكتور نذير عبيدات


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة، الدكتور نذير عبيدات، الجمعة، إنّ الوزارة تراقب الوضع الوبائي بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ لتحديد أين ستكون المسارات المقبلة.

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وأضاف عبيدات، أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس يُحتم مراقبة الوضع "بجدية ودقة".


وكشف عبيدات أمرا هاما قائلا إن "عدد الوفيات لم يرتفع خلال الفترة الماضية".
"لا يوجد أي قرار جديد أو تغيير على الوضع الحالي"، وفقا لعبيدات الذي لفت النظر إلى أنّه يتم تقييم الوضع الوبائي كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.


ودعا عبيدات، إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وأخذ اللقاح، والابتعاد عن الإشاعات التي يجري تداولها بشأن مطعوم كورونا.


يشار إلى أن نسبة الفحوص الإيجابية ارتفعت خلال الفترة الماضية حيث سجل السبت الماضي 4.18%، الأحد 6.14%، الاثنين 6.31%، الثلاثاء 5.97%، الأربعاء 6.28%، والخميس 6.53%.

 

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