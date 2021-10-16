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السبت، 16-10-2021 06:17 م

وزير الصحة : المصابون بجرثومة شيغيلا هم مخالطون لمصابين بها قبل فترة

هواري 2


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، السبت، إن جرثومة شيغيلا تنشط في هذا الفصل وتصيب الأطفال أكثر من كبار السن.

وأضاف لـ "المملكة"، أن "معظم الأشخاص الذين أصيبوا اليوم بجرثومة شيغيلا هم مخالطين للذين أصيبوا بها الفترة الماضية".

"عينات الغذاء التي أخذتها مؤسسة الغذاء والدواء جاءت سلبية"، وفق الهواري.

وأكّد الوزير أن "الإصابات ضمن نسب بسيطة جداً وتخرج في غضون يومين إلى ثلاث".

وأشار الهواري إلى عدم وجود إصابات بكورونا بين المشتبه بإصابتهم بجرثومة شيغيلا.

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