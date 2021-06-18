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الجمعة، 18-06-2021 07:22 م

في أسوأ السيناريوهات المتوقعة

وزير الصحة : المملكة ستسجل نحو 3000 إصابة يوميا

الهواري
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري، الجمعة، رصد أكثر من 55 إصابة من أنواع متحورة من فيروس كورونا في الأردن تشمل المتحور الجنوب إفريقي والبرازيلي والهندي.

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وقال الهواري في تصريحات تلفزيونية ، إن المملكة ستسجّل 2500-3000 إصابة يوميا في أسوأ السيناريوهات المتوقعة بعد انتشار الفيروس المتحور وإجراءات الفتح التي اتخذتها الدولة.

 

وأشار إن الأرقام قابلة للتغيير، وهي دراسات تتوقع السيناريوهات وليست بالضرورة أن تصف بالضبط ما سيحدث.


وأضاف أن الوضع جيد من حيث المنحنيات الوبائية سواء الإصابات أو إشغال المستشفيات، والأرقام مقبولة ونتوقع تحسنها بعد زيادة الاقبال على المطاعيم.


وبين الهواري ، أن زيادة في الإصابات شهدتها المنطقة والعالم بعد إجراءات التخفيف التي اتخذتها الدول، مشيرا إلى أن الرقابة مهمة لكن وعي الأفراد أهم.

 

ولفت أنه يتم رصد الوضع بصرامة للتأكد من عدم الدخول بموجة جديدة، مشددا على أن التوقع أن يكون هناك زيادة لكن ليست كالموجة الثانية.




 




 

 


 

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