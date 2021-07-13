الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

دائرة الإفتاء: يُفضل عدم استدانة الشخص لشراء الأضحية

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

احتراق مركبة ونفوق عدد من الأغنام في الزرقاء - صور

113 مستوطنا يقتحمون الأقصى

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل

التنمية الاجتماعية للأردنيين : تأكدوا من جهات التبرع

تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

الهاتف النقال يحرم 28 طالبا جديدا من امتحانات التوجيهي

إحالة أسعار الإسمنت إلى القضاء

الثلاثاء، 13-07-2021 12:57 م

بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا

وزير الصحة : المملكة غير جاهزة لفتح المدارس حاليا

720211117459159652292
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أوضح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن بدء دخول المملكة بموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع أعداد الاصابات مؤخراً والوفيات

وبين الهواري ، في حديث له عبر أثير إذاعة جيش إف إم ، اليوم الثلاثاء ، أن المملكة ليست جاهزة حتى الآن لفتح المدارس، مؤكداً أن الوزارة ستفتح باب التطعيم لمن تجاوز 16 عاماً ولمن يريد اعطاء اللقاح لأبنائه.

اضافة اعلان


"الوصول الى تطعيم 4.5 مليون شخص في بداية أيلول المقبل سيقودنا لرفع كافة القيود بالمملكة، لكن عدم الوصول إلى هذا الرقم، سيكون رفع الاجراءات حينها بمثابة مغامرة كبيرة" ، وفق الهواري.

وكان الهواري صرّح صباح اليوم الثلاثاء ، عن بدء الدخول بموجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في المملكة ، مضيفاً أن الاقبال على تلقي المطعوم يحد بشكل كبير من انتشار الموجة، بالاضافة الى الالتزام باجراءات السلامة والوقاية العامة


ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الاقبال على أخذ المطاعيم في ظل ظهور المتحور الجديد للفيروس "دلتا"

وأشار إلى أن الجولات التفقدية على المستشفيات تأتي للتأكد من جهوزية المستشفيات الميدانية في ظل الارتفاع على اصابات كورونا محليا

وبين أن معظم الدخولات للمستشفيات هم من فئة غير متلقي لقاح كورونا، أو متلقي الجرعة الأولى

وتابع " أن بريطانيا أعطت مطاعيم أكثر من الأردن بكثير، لكن الاصابات عادت بشكل كبير بين مواطنيها نتيجة التجمعات الرياضية الأخيرة".





 




 

 


 

إقرأ ايضا
الإفتاء

دائرة الإفتاء: يُفضل عدم استدانة الشخص لشراء الأضحية

رب

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

غ

احتراق مركبة ونفوق عدد من الأغنام في الزرقاء - صور

وز

التنمية الاجتماعية للأردنيين : تأكدوا من جهات التبرع

ترف

تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

f762fa74-df31-485a-b2cb-d9b8fce5067e_16x9_1200x676

الهاتف النقال يحرم 28 طالبا جديدا من امتحانات التوجيهي

أخبار متعلقة
هواري 1

إنهاء خدمات وإحالات إلى التقاعد بالصحة - أسماء

6202130195624866368645

لجنة الاوبئة تحذر بعد ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية بالأردن

ffff

افتتاح أعمال مؤتمر نموذج الأمم المتحدة للشباب

ج

لجنة الأوبئة لـ الوكيل : ندرس تطعيم الأطفال بعد قرار العودة للمدارس

72021714846355878341

وزير المياه : المغتربون رفعوا الطلب على المياه

720211135440880827880

وزير الصحة يوضح حول الدمج بين لقاحي فايزر وأسترازينيكا