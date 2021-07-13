وزير الصحة : المملكة غير جاهزة لفتح المدارس حاليا

الوكيل الإخباري - أوضح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن بدء دخول المملكة بموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع أعداد الاصابات مؤخراً والوفيات



وبين الهواري ، في حديث له عبر أثير إذاعة جيش إف إم ، اليوم الثلاثاء ، أن المملكة ليست جاهزة حتى الآن لفتح المدارس، مؤكداً أن الوزارة ستفتح باب التطعيم لمن تجاوز 16 عاماً ولمن يريد اعطاء اللقاح لأبنائه.

اضافة اعلان



"الوصول الى تطعيم 4.5 مليون شخص في بداية أيلول المقبل سيقودنا لرفع كافة القيود بالمملكة، لكن عدم الوصول إلى هذا الرقم، سيكون رفع الاجراءات حينها بمثابة مغامرة كبيرة" ، وفق الهواري.



وكان الهواري صرّح صباح اليوم الثلاثاء ، عن بدء الدخول بموجة جديدة من انتشار فيروس كورونا في المملكة ، مضيفاً أن الاقبال على تلقي المطعوم يحد بشكل كبير من انتشار الموجة، بالاضافة الى الالتزام باجراءات السلامة والوقاية العامة



ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الاقبال على أخذ المطاعيم في ظل ظهور المتحور الجديد للفيروس "دلتا"



وأشار إلى أن الجولات التفقدية على المستشفيات تأتي للتأكد من جهوزية المستشفيات الميدانية في ظل الارتفاع على اصابات كورونا محليا



وبين أن معظم الدخولات للمستشفيات هم من فئة غير متلقي لقاح كورونا، أو متلقي الجرعة الأولى



وتابع " أن بريطانيا أعطت مطاعيم أكثر من الأردن بكثير، لكن الاصابات عادت بشكل كبير بين مواطنيها نتيجة التجمعات الرياضية الأخيرة".







