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الخميس، 26-11-2020 06:44 م

وزير الصحة: تطوير التعليم الطبي المستمر أولوية ضمن سياسة الوزارة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن تطوير التعليم الطبي المستمر أولوية ضمن سياسة الوزارة، والتطور الطبي فيما يخص امتحان شهادة الاقامة للتخصصات المختلفة لما فيه منفعة للمواطنين والاطباء على حد سواء.
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جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة في مكتبه اليوم الخميس امين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحسين اداء مهنة الطب والقطاع الصحي.

وأكد الدكتور عبيدات استعداد الوزارة تقديم الدعم للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ضمن القنوات الرسمية ليتمكن من القيام بمهامه في تطوير مهنة الطب ورفع سوية القطاع الصحي. وناقش الدكتور عبيدات والدكتور الرواس مستجدات العلوم الطبية ومواكبتها مع برامج الاقامة للأطباء المسجلين في البورد العربي، لاسيما في المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة. من جهته بين امين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية الاستاذ الدكتور عمر الرواس ان المجلس يولي التعليم الطبي المستمر جل الاهتمام والعناية، ولديه خطة طموحة لتطوير البرنامج ورفع مستوى كفاءة الاطباء، من خلال التدريب في مراكز معتمدة تحاكي المستويات العالمية، والتوسع في ادخار برامج اقامة لتخصصات فرعية جديدة.

وقال الرواس أن البورد العربي يتمتع بدرجة عالية من الموثوقية رفيعة المستوى لدى جميع دول العالم، مؤكداً ضرورة العمل على الحفاظ على هذه السمعة وتعزيزها في إطار العمل العربي الطبي المشترك، من خلال التعاون المستمر مع المجلس الطبي الأردني لتحقيق المزيد من التنسيق لتطوير مستوى القطاع الصحي.

 

 




 

 


 

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