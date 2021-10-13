وزير الصحة: تعاطي التبغ من أهم التحديات الصحية بإقليم شرق المتوسط

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة فراس الهواري، إن مشكلة تعاطي التبغ في المنطقة، وتحديدا في الأردن، تعد من أهم التحديات الصحية في إقليم شرق المتوسط.



وأوضح الهواري، في مداخلة له، عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال أعمال الدورة الـ68 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، التي بدأت جلساتها العادية، أمس الثلاثاء، إن أرقام تعاطي التبغ في الأردن بدأت تصل لنسب غير مسبوقة، حيث تجاوزت النسبة عند الذكور الـ80 بالمئة من حيث الانتشار ومن حيث التعرض للتدخين القسري.



وأكد الوزير، أن مشكلة التدخين متعددة الاوجه؛ لذا لا يمكن حلها إلا من خلال الالتزام عالي المستوى والجماعي على مختلف القطاعات.



ودعا الهواري، جميع الشركاء والداعمين، للارتقاء بمستوى النظم الصحية بالإقليم، حيث كشفت جائحة كورونا أهمية التركيز على أنظمة الرعاية الصحية الأولية بمختلف أبعادها، والتركيز على الصحة النفسية، وصحة الأشخاص ذوي الإعاقة.



كما ودعا إلى دعم الكوادر الصحية العاملة والحفاظ على سلامتها، وتوفير الفرص المناسبة لها للقيام بدورها، كونها ركيزة أساسية من ركائز القطاع الصحي.

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