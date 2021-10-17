وزير الصحة: ثلث الإصابات المسجلة بالفيروس أعمارهم بين 10-17 عاما منذ 15 آب

الوكيل الاخباري- أكد وزير الصحة فراس هواري، الأحد، أن ثلث الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت بعد عودة الطلبة إلى مدارسهم في 15 آب/أغسطس الماضي، بين الفئة العمرية من 10-17 عاما.



وأوضح الهواري، "إذا نظرنا إلى أرقام الإصابات بعد تاريخ 15 آب/أغسطس، لوجدنا أن أكثر من ثلث الإصابات التي سجلناها تحدث في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما وهي الفئة الشابة التي تلتحق بالمدارس والتي لا يتطلب دخولها إلى المستشفيات".



وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، عاد الطلبة جزئيا إلى مدارسهم عبر برنامج تعويض الفاقد التعليمي، قبل أن يلتحق جميع الطلبة إلى المدارس في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بعد فترة انقطاع طويلة بسبب جائحة كورونا.

اضافة اعلان