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الثلاثاء، 25-05-2021 11:26 م

وزير الصحة : جميع اللقاحات المتوفرة في مراكز التطعيم آمنة

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 الوكيل الاخباري - اكد وزير الصحة فراس الهواري على اهمية تعزيز قدرات الكوادر الصحية في جميع مراكز تقديم مطعوم كورونا مما يساهم في الوصول الى اكبر عدد ممكن من تقديم اللقاح للمواطنين في الوقت المناسب.
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وتفقد الدكتور الهواري مراكز تقديم لقاح كورونا في محافظة العاصمة مؤكدا ان جميع اللقاحات المتوفرة في مراكز التطعيم آمنة وفعالة، وهذا ما اثبتته مراكز الابحاث والدراسات والفحوصات المخبرية العلمية التي اجريت عليها دوليا ومحليا وتقديمها للمواطنين حسب الفئات المستحقة.

وتحدث الدكتور الهواري خلال الجولة التي رافقه فيها امين عام الوزارة لشؤون الاوبئة والامراض السارية، مع الكوادر الصحية، مثمنا الجهود المبذولة في استمرار تقديم اللقاح في اليوم الوطني للمملكة "عيد الاستقلال " الخامس والسبعين، مطلعا على سير عمل تقديم اللقاح ضمن اجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي.

كما دعا الفرق العاملة تنظيم الدور للمواطنين من خلال توفير قاعات انتظار والتعاون معهم بسهولة ويسر لاتمام اجراءات التطعيم بالمستوى المطلوب.

 




 

 


 

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