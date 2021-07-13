وزير الصحة : خطط لضمان العودة الآمنة إلى المدارس

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، أن العودة إلى التعليم الوجاهي هو هدف استراتيجي للأردن، وهو ضمن خطة فتح القطاعات.وأشار في مداخلة عبر المملكة، إلى النجاح في تحقيق جميع الأهداف المنصوص عليها في الخطة، مضيفاً أن تلك الأهداف مرتبطة بأرقام محددة ووضع وبائي محدد.وذكر أن 83% من العاملين في الهيئة التدريسية تلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا، إضافة إلى عدد كبير من المطاعيم للعاملين في الجامعات.وتحدث عن استمرار وضع الخطط التي تضمن العودة الآمنة إلى المدارس حتى لا يكون هناك اي انتكاسات كالسابق.