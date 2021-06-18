الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 07:50 م

وزير الصحة: دراسة تطعيم الأطفال في المدارس بلقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، الجمعة، وجود دراسة لعملية تطعيم الأطفال في المدارس باللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

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وأشار في تصريحات تلفزيونية ، إلى حجز عدد كبير من اللقاحات لتأمين ذلك ومراقبة ما يحدث في الدول التي بدأت بتطعيم الأطفال وتحليل بياناتها من حيث المأمونية والفعالية، مضيفاً: "تتضح اليوم مأمونية هذه اللقاحات أيضا عند الأطفال".

 

وذكر أن الوزارة تجهز لجميع الاحتمالات على أن يتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، فالأطفال هم أقل اختطارا لكن أيضا هم ناقلون جيدون للمرض وستكون هناك إمكانات كافية لتطعيم الجزء الأكبر منهم.


وقال الوزير إن العودة للتعليم الوجاهي هي الاستراتيجية الأولى اليوم لضمان العودة بشكل كامل وطبيعي إلى الحياة الطبيعية.


 




 

 


 

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