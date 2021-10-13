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الأربعاء، 13-10-2021 02:58 م

وزير الصحة : زيادة نسبة التطعيم بالمناطق والمجتمعات النائية

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور الهواري أنّ تضافر الجهود في الأردن بين مختلف مؤسسات الدولة كان له التأثير الكبير بتوفير الموارد والخدمات الكافية للتعامل مع تأثير جائحة كورونا على الصحة العامة بعد تفشي وباء كورونا أواخر العام 2019.

وقال إن مبادرة اليوم تُعد نوعية، وتأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله، بزيادة نسب التطعيم في المملكة من خلال ايصال المطاعيم إلى كل المدن والقرى بالمحافظات.

وأكد أن وزارة الصحة وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بحملة التطعيم الوطنية ضد كورونا، لن تترك أي منزل أو أسرة دون ايصال المطعوم اليها حفاظاً على سلامتهم ولتقليل نسب الوفيات الناجمة عن هذا الوباء.

وأضاف أنّ الأردن استطاع تأمين 17 مليون جرعة من لقاحات كوفيد19 لتغطية احتياجاته من التطعيم، مؤكداً أن هذه الجهود ساعدت على احتواء الانتشار الواسع للعدوى ومضاعفاتها بين المواطنين الأردنيين والمقيمين واللاجئين إلى الحد الأدنى.

وأشار الهواري إلى اهتمام الوزارة بتنظيم آلية عمل فرق التطعيم المتنقلة من خلال البدء بجولة جديدة من حملة التطعيم في المحافظات بهدف زيادة نسبة التطعيم بالمناطق والمجتمعات النائية.

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