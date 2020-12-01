وزير الصحة سيلتقي مواطن خرج من إربد لعمان سيراً على الأقدام لعلاج ابنته

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أجرى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إتصالا هاتفيا مع والد الطفلة حبيبة أبو الرب للوقوف على حالتها الصحية والإستعداد لمعالجتها من قبل وزارة الصحة حسب مصادر مطلعة في وزارة الصحة.وأضافت المصادر أن والد الطفلة الذي كان متجها من إربد إلى عمان سيرا على الأقدام وخلال الإتصال رفض العلاج بأي من مستشفيات وزارة الصحة وعاد إلى منزله في إربد بعد متابعة من محافظي إربد وجرشوتم ترتيب لقاء مع الوزير عبيدات للوقوف على الحالة الصحية للفتاة التي عرضت حالتها على اللجان الطبية في السابق ، وتعذر وجود علاج لها في الأردن.