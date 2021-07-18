الأحد 18-07-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة: شحنة لقاحات كورونا الأميركية سـتُسهم في دعم الحملة الوطنية للتطعيم

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الأحد، 18-07-2021 01:58 ص

وزير الصحة: شحنة لقاحات كورونا الأميركية سـتُسهم في دعم الحملة الوطنية للتطعيم

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الوكيل الاخباري - قال مندوب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان التبرُّعِ الأميركي بشحنةِ من اللقاحات الواقية من فيروس "كوفيد 19"، سـتُسهم بشكل كبير في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم بهدف الوقاية من هذا الفيروس، كاستجابةً للتحدياتِ التي تفرضُها علينا هذه المرحلة من انتشارِ الوباء.اضافة اعلان


وأضاف الهواري خلال استقبال الشحنة التي وصلت فجر اليوم الاحد الى مطار الملكة علياء الدولي وتحتوي على 500 الف جرعة، إنّ علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربطُ المملكة الأردنية الهاشمية بالولايات المتحدة الأميركية، ترسخ التعاونَ الوثيقِ بينَ البلديْنِ والشعبينِ الصديقينِ على نحوٍ واسع، وفي كثيرٍ من الميادينِ، سيما ميدانِ الصحة.

واشار الدكتور الهواري الى ان الوباء يستدعي منا أخذ الدورِ المبادرِ في مواجهته من خلال تكثيف جهود عمليات التطعيم، وتشجيع المواطنين والمقيمين ضمن الفئات العمرية المستهدفة للإقبال على أخذِ المطعوم.

 




 

 


 

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