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الثلاثاء، 17-08-2021 07:35 م

وزير الصحة: ضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لأصحاب المناعة المتدنية

الهواري


الوكيل الاخباري - أكّد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، ضرورة أخذ جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لأصحاب المناعة المتدنية.اضافة اعلان


وأضاف لـ "المملكة"، أن "الوضع الوبائي في الأردن يشهد استقرارا رغم ارتفاع الإصابات بكورونا".

وتابع: "سنقوم بوضع قائمة بالأمراض التي تؤثر على المناعة والتي نشجع أصحابها بأخذ الجرعة الثالثة، على سبيل المثال المرضى المصابين بالسرطان، زراعة النخاع، والفشل الكلوي، وكل الأمراض المتعارف عليها بأنها تسبب بنزول المناعة، وسنقوم بعرض هذه القائمة على موقع الوزارة وأيضا من خلال وسائل الإعلام".

 




 

 


 

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