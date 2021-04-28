وزير الصحة: عدم رصد إصابات بالمتحور الهندي من الفيروس في الأردن

الوكيل الاخباري -

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تحدث وزير الصحة، فراس الهواري، الأربعاء، عن عدم رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا في الأردن، مشيرا إلى رصد 34 إصابة من فيروسات متحورة من البرازيل وجنوب إفريقيا في المملكة."حتى اللحظة لا يوجد إعلان عن حالات المتحور الهندي، هناك 34 إصابة من فيروسات متحورة في الأردن نختص فيها الفيروس البرازيلي والجنوب أفريقي" على ما أكد الهواري خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء.وأشار إلى "نقطة مهمة أن هذه الإصابات ليست لأشخاص أتوا من الخارج، إنما هي نتاج لتكاثر هذا الفيروس في المجتمع"."لا نستبعد بيوم من الأيام أن يكون هناك أيضا نسخ من المتحور الهندي، هذا شيء طبيعي وينتج بسبب التكاثر الطبيعي لهذا الفيروس"، بحسب الهواري الذي دعا إلى "مراقبة هذا الأمر حتى نستطيع أن نتعامل معه".وقال إن الحكومة "تتهيأ للموجة الثالثة من خلال زيادة قدرات مستشفياتنا، ورفد قطاعنا الصحّي بالكوادر اللازمة".