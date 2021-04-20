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الثلاثاء، 20-04-2021 02:56 م

وزير الصحة فراس الهواري يصدر توجيهات مشددة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، إن قانون المسؤولية الطبية والصحية سيسهم في دفع المهن الصحية قدما إلى الأمام وإحداث نقلات نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي دعم السياحة العلاجية، لا سيما للمرضى من الدول العربية والأجنبية القادمين للعلاج.
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وأكد وزير الصحة، خلال أداء أعضاء في اللجان الفرعية المتخصصة القسم القانوني أمام الوزير، اليوم الثلاثاء، لمتابعة القضايا المتعلقة بقانون المسؤولية الطبية والصحية، بحضور رئيس اللجنة الفنية العليا الدكتور عبدالهادي البريزات.

كما أكد الدكتور الهواري أهمية دعم اللجان الفرعية المتخصصة التي تضم 39 خبيراً من مختلف اختصاصات المهن الطبية والصحية للقيام بأعمالها المتعلقة بدراسة القضايا الطبية والصحية المحولة إليها من اللجنة الفنية العليا وعلى أكمل وجه .

وشدد على ضرورة تعامل هذه اللجان مع القضايا المنظورة بسرية وموضوعية وتشاركية في اتخاذ القرار، كون الأردن من أوائل الدول التي سنت مثل هذا القانون في المنطقة للحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها، والذي جاء استنادا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018.

 




 

 


 

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