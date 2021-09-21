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الثلاثاء، 21-09-2021 07:22 ص

وزير الصحة: قرارات قادمة بشأن مستشفيات البشير

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الثلاثاء، عن قرارات سيتم اتخاذها بشأن الاكتظاظ في مستشفيات البشير، مع وضع الخطة اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن "البشير" سيكون أنموذجا للتعامل مع بقية المستشفيات.

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وأوضح الهواري أن من أبرز القرارات المقبلة توفير مراكز تعنى بالخدمة الطبية لمدة 24 ساعة وتقديم الرعاية داخل المستشفى وتوزيع لبعض أقسام الطوارئ ونقلها لأقسام أخرى لتوفير المزيد من المساحة لاستقبال المرضى.


وأشار الوزير إلى بدء عملية تدريب للكوادر الصحة وأُعلن الاثنين عن اتفاقية جديدة لتدريب الكوادر قبل دخول ميدان العمل.


كما وأعلن عن افتتاح لأول مركز لتدريب على إنعاش القلب والتنفس الأسبوع المقبل في البشير وجميع مستشفيات الأردن، مع وجود برنامج تدريبي وتدريب للمدربين.


وأشار إلى توقيع على قرار الاثنين برفد مستشفى البشير بأكثر من 30 ممرضا، عدا عن اتفاقية بقرض قيمته 22 مليون يورو تُستخدم لتشغيل الكوادر، مضيفاً سيكون هناك حل سريع لمشكلة نقص الكوادر.


وقال إن "نقص الكوادر معروف للجميع منذ زمن ونعمل على إنهائها"، مضيفاً أن "نقص الكوادر له عدة أوجه وليس فقط نقص من حيث العدد وإنما ضعف في الإدارة والتوزيع".

 

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