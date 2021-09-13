وزير الصحة : كتاب التكليف السامي هو أساس عمل الوزارة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي هو أساس عمل الوزارة، التي تحرص على تطبيق الحوكمة، واعتماد مفهوم الجودة الشاملة، وإدارة كفؤة للموارد المالية والبشرية والمعرفية والتعليمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.



وأشار الهواري إلى أن الوزارة تمضي في استكمال المشاريع التي توقفت في المستشفيات، إذ تم تحويل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مستشفى تعليمي للجامعة الهاشمية، وتوفير جميع الاختصاصات فيه.



وأكد حرص الوزارة على ترجمة مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، إذ تم افتتاح قسم الأورام في مستشفى البشير بعد عقد اتفاقية مع مركز الحسين للسرطان، وذلك لإدارة وتشغيل عيادات بشكل يومي على مدار 5 أيام في الأسبوع، وتشغيل وحدة الجراحات المتخصصة في مستشفى البشير بإجراء عمليات القلب المفتوح، والصدرية، والأوعية الدموية والقسطرة.



وبين أن ذلك يشمل تشغيل قسم القضائي النفسي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، إلى جانب توسعة وحدات غسيل الكلى في مستشفى الأمير فيصل، وتشغيل وحدة غسيل الكلى في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في البترا.

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