الخميس 02-12-2021
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وزير الصحة : لا نية للعودة إلى الإغلاقات والحظر

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الخميس، 02-12-2021 08:17 م

وزير الصحة : لا نية للعودة إلى الإغلاقات والحظر

حظر


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الأردن يشهد زيادة في أعداد الإصابات بكورونا كغيره من دول العالم.

 واكد في تصريحات لقناة المملكة إن الإصابات في الموجة الثالثة بدأت بالاستقرار، مرجحا أن تنتهي الموجة منتصف كانون الثاني المقبل.

وشدد على أن التعليم وجاهي والامتحانات الفصلية أيضا، “كما سيستمر الفصل الثاني وجاهيا، ولا نية للعودة إلى الإغلاقات والحظر بنوعيه الكلي والجزئي”.

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