الأربعاء 07-04-2021
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الأربعاء، 07-04-2021 11:28 ص

وزير الصحة لـ الوكيل : ضوابط وشروط لعودة الحياة الى طبيعتها يجب ان تتحقق

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان فتح جميع القطاعات والعودة الى الحياة الطبيعية في المملكة بحاجة الى تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي والوصول الى مستويات متدنية من الاصابات والوفيات والفحوصات الايجابية لكورونا . 

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واكد الهواري ان قرار فتح جميع القطاعات وتخفيف الاجراءات المطبقة حالياً في المملكة مقترن بتحسن الحالة الوبائية وتراجع نسب الاشغال في المستشفيات .

 

وكان الهواري قد صرح بان الحكومة تدرس الان العديد من السيناريوهات بشأن اداء الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان المبارك . 

 

 

 




 

 


 

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