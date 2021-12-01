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الأربعاء، 01-12-2021 09:11 م

وزير الصحة لـ الوكيل : لا يوجد انفجار في خزانات الأكسجين بمستشفى جرش

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول انفجار خزانات الاكسجين في مستشفى جرش الحكومي  . 

وقال في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان ما حدث هو تسريب بسيط في خزان الاكسجين الغير مربوط على شبكة المرضى اثر تعبئته اليوم بسعته الكاملة البالغة ٦ طن وتم معالجة التسريب فورا .

واكد ان خزان الاكسجين الرئيسي المربوط على شبكة المرضى سعة ١٠ طن ،  سليم ولا يوجد به اي تسريب .

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