وزير الصحة لـ الوكيل : نتابع اكتشاف السلالة الجديدة في فيتنام

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري ان الوزارة تراقب المعلومات الاولية عن اكتشاف السلالة الجديدة في فيتنام .واشار الهواري في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان ظهور سلالات جديدة ليس مستبعدا ومنع الفايروسات من دخول اي بلد امر مستحيل وستكون اجراءات الاردن منسجمة مع الاجراءات العالمية .وقال ان الاهم الان معرفة سرعة انتشارها ومدى تاثيرها على المنحنيات الوبائية مشيرا الى ان جميع المطاعيم قادرة على التعامل معها ولذلك الاهم اليوم التوجه نحو التطعيم ويجب ان تنصب الجهود نحو هذا الامر .الى ذلك نقلت صحيفة "فن إكسبرس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله، السبت، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كورونا الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.