وزير الصحة للوكيل : شراء لقاح ضد فيروس كورونا قائم حتى لو تحسن الوضع الوبائي

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان احضار لقاح ضد فيروس كورونا للمملكة لا زال قائماً بالرغم من تحسن الوضع الوبائي .

اضافة اعلان



واكد عبيدات ان اللقاح يجري العمل الان على تجهيز الجوانب اللوجستية للحصول عليه مؤكدا ان وباء كورونا لا ينتهي الا عند الانتهاء منه عالميا وهذا يحتاج الى ان يتم إعطاء وتوزيع اللقاح لجميع دول العالم .

واشار انه لهذا السبب لا بد من الاستمرار في عملية شراء اللقاح واعطاءه للمواطنين في سبيل القضاء على هذا الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين .



