وزير الصحة للوكيل : ما زلنا ضمن المرحلة المعقولة وسنزيد محطات فحص كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه سيتم العمل على زيادة المحطات الثابتة لفحص المواطنين والتاكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد .

اضافة اعلان



واضاف عبيدات حول مدى قدرة القطاع الصحي على استيعاب الزيادة الهائلة في اعداد المصابين بفيروس كورونا يوميا ان هناك ضغطا على القطاع الصحي في المملكة ولكن في نفس الوقت ما زالت نسبة الاشغال لغرف واسرة المستشفيات الحكومية المعدة لكورونا معقولة .

وشهدت المملكة خلال الايام الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في اعداد اصابات فيروس كورونا .



