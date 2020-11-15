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وزير الصحة للوكيل : ما يشاع عن الوضع الوبائي في اربد ليس صحيحا والامور تحت السيطرة

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الأحد، 15-11-2020 11:16 م

وزير الصحة للوكيل : ما يشاع عن الوضع الوبائي في اربد ليس صحيحا والامور تحت السيطرة

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - حذر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عبر تصريح خاص للوكيل الاخباري من تناقل الاخبار غير الموثوقة والتي تستند الى اشاعات لا اساس لها من الصحة حول عدم سيطرة القطاع الصحي في المملكة على التزايد اليومي لاصابات كورونا .

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واضاف عبيدات في تصريحه للوكيل ان ما تم تناقله عن عدم استيعاب مستشفيات وزارة الصحة لاصابات جديدة بكورونا في محافظة اربد ليس صحيحا ولا يمت للدقة بأي صلة .

 

واشار عبيدات ان هناك عددا كافيا من الاسرة في المحافظة ويجري العمل الان على بناء مستشفى ميداني اضافي لخدمة ابناء المدينة . 

 

 


 




 

 


 

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