وزير الصحة : لن نتراجع عن فتح القطاعات

الوكيل الاخباري -

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شدد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على عدم التراجع عن فتح القطاعات حتى لو وصلنا إلى نسبة فحوصات ايجابية 5%، فما يهم هو نسبة اشغال المستشفيات وأسرّة العناية الحثيثة وأن لا نصل الى نسبة اشغال أسرّة عناية حثيثة 60%.وأكد عدم تسجيل أي حالة وفاة جراء تلقي المطعوم في الأردن.وشدد على عدم اجبار الحوامل والمرضعات على تلقي المطعوم.وحول رؤيته لمستقبل فيروس كورونا، قال الهواري: إذا صحّ القول بأن هذا الفيروس أصبح شبيها بجدري الماء، فقد يكون الأمر سلبيا أو ايجابيا، فإذا أصبح انتشاره بهذه السرعة فمن الممكن أن تكون هذه الموجة اخر موجة.