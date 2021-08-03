الثلاثاء 03-08-2021
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الثلاثاء، 03-08-2021 12:14 ص

وزير الصحة : لن نتراجع عن فتح القطاعات

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الوكيل الاخباري - شدد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على عدم التراجع عن فتح القطاعات حتى لو وصلنا إلى نسبة فحوصات ايجابية 5%، فما يهم هو نسبة اشغال المستشفيات وأسرّة العناية الحثيثة وأن لا نصل الى نسبة اشغال أسرّة عناية حثيثة 60%.اضافة اعلان

 
وأكد عدم تسجيل أي حالة وفاة جراء تلقي المطعوم في الأردن.

وشدد على عدم اجبار الحوامل والمرضعات على تلقي المطعوم.

وحول رؤيته لمستقبل فيروس كورونا، قال الهواري: إذا صحّ القول بأن هذا الفيروس أصبح شبيها بجدري الماء، فقد يكون الأمر سلبيا أو ايجابيا، فإذا أصبح انتشاره بهذه السرعة فمن الممكن أن تكون هذه الموجة اخر موجة.

 




 

 


 

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