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الثلاثاء، 13-07-2021 11:16 ص

بالرغم من ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية

وزير الصحة : لن يتم فرض حظر جديد في العيد

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري، أنه لن يتم فرض أي نوع من الحظر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وبين الهواري ، الثلاثاء ، خلال زيارة تفقدية إلى مستشفى عمان الميداني ،  إنه لم يتم طرح فكرة فرض إغلاقات خلال العيد، بالرغم من ارتفاع نسب إيجابية فحوصات كورونا.

 

"سيناريوهات الإغلاق" تعتمد على إدخالات المستشفيات لإصابات كورونا، وفق الهواري الذي زاد " لا نتوقع حدوث أي شيء بهذا الشأن في القريب العاجل".

 

وشدّد على أهمية الإقبال على المطاعيم، وأخذ الجرعتين وعدم التهاون للحد من الموجة القادمة ، لافتا أن هنالك مؤشرات على دخول الأردن بموجة جديدة.

 

يُشار إلى أن ساعات الحظر الليلي المعمول به حاليا " ستستمر " خلال العيد ، حيث أن الحظر يبدأ للمنشآت الساعة الـ12 ليلا ، وللأفراد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

 


 




 

 


 

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