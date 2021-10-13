وزير الصحة : من الطبيعي ارتفاع إصابات كورونا بعد عودة الدوام الوجاهي

الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إنه من الطبيعي ارتفاع إصابات فيروس كورونا بعد عودة الدوام الوجاهي في الجامعات والمدارس وفتح القطاعات، ما يتطلب تؤخي الحذر والالتزام بالاشتراطات الصحية.



وأضاف الهواري في تصريحات صحفية أنّ نسبة الفحوصات الإيجابية ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة غير أنّ ذلك الارتفاع لا يزال محدودا، مبيناً أنه "ما يهمنا عدم ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لأكثر من 5.5 بالمئة”.



ولفت إلى أنّ حالات كورونا التي تدخل إلى المستشفيات يقل عددها عن 500؛ وذلك بعد أن كانت أقل من 600 حالة الشهر الماضي، أي أن مؤشرات الإدخال جيدة.



و اشار هواري ان الحكومة ترغب ، بالموازنة ما بين الاقتصاد والصحة.

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