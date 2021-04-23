الجمعة 23-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأردن يدين استفزازات الاحتلال في القدس

وزير الصحة : نأمل تطعيم نحو 6 ملايين شخص حتى نهاية العام

بعد اعتداءات عنيفة نفذها الاحتلال .. (60) ألف مصل بالأقصى

وفيات الجمعة 23/4/2021

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:31

واشنطن: العراق يريد بقاءنا ولن نخفض عدد القوات

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الجمعة

الصحة : 646 ألفاً و700 شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

غزة: ارتفاع الإصابات بكورونا الخميس إلى 992

تونس: وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف

الجمعة، 23-04-2021 02:42 م

التفاوض على 2 مليون جرعة من روسيا

وزير الصحة : نأمل تطعيم نحو 6 ملايين شخص حتى نهاية العام

420212285626936298480
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إنّه لا يوجد من يأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خارج المنصة الخاصة بالتسجيل للقاح، مؤكدا أنه لا استثناء لأخذ اللقاح من خارج المنصة.

اضافة اعلان

وأضاف الهواري، في رده على سؤال أحد النواب، أن الأردن سيحتاج إلى 15 مليون جرعة في حال أُدخلت الفئات العمرية دون الـ 18 سنة لأخذ اللقاح المضاد للفيروس.


وتابع : المخصص حاليا 10 ملايين جرعة للبالغين ، منها 8 ملايين جرعة تم توقيع اتفاقياتها، ويجري التفاوض على 2 مليون جرعة من روسيا.


"نأمل حتى نهاية العام الحالي وفق الخطة أن يتم تطعيم نحو 6 ملايين شخص ، وهي الفئة المستهدفة في حال توافر المطاعيم والتزام الشركات بالمواعيد المقررة لتزويدنا بالمطاعيم" وفق الهواري.


وبين أن الأردن تعاقد مع ائتلاف كوفاكس، فايزر- بيونتيك، وسينوفارم الإمارات، وسينوفارم الصين، أسترازينيكا/جامعة أوكسفورد منذ أيلول/سبتمبر 2020.


وأشار، إلى أن وزارة الصحة/مديرية الأمراض السارية/قسم الأمصال والمطاعيم الجهات المختصة باستلامها وتخزينها وتوزيعها(المطاعيم).


ولفت النظر إلى أن الحكومة وضعت خطة محددة المراحل والأهداف والأولويات لإعطاء اللقاح للمواطنين، وحسب الأولويات الموضحة في الخطة، حيث تتضمن الفئات العمرية ذات الأولوية، الكوادر الصحية وخصوصا إعطاء الأولوية للكوادر الصحة التي تتعامل مباشرة مع مصابي كوفيد_19.


وتابع، أن 29267 شخصا هوعدد الكوادر الطبية العاملة في مواجهة جائحة كورونا، منهم 13924 عدد المتلقين للقاح بنسبة 48%.


وأكّد، الهواري، عدم تعرض المطاعيم إلى التلف ؛ لأن جميع المراكز ملتزمة بسلسلة التبريد وحفظ المطاعيم.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
(تعبيرية)

محطات المحروقات العاملة خلال الحظر الشامل - أسماء

4202116144542201163515

تطورات الجراد الصحراوي في المملكة

420212033849510760462

آذان الفجر اليوم الجمعة في تمام الساعة 04:31

وزارة الصحة 2)

الصحة : 646 ألفاً و700 شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

6081db0365e1c

وزير عدل أسبق: توجيه الملك يعني أن يتم الإفراج عن الموقوفين ضمن الأطر القانونية

420211822456776127531

وزارة البيئة تشارك العالم الاحتفال بيوم الأرض العالمي

أخبار متعلقة
42021821734672037403

نحو 39 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا الاثنين

2ef5fbb3-06de-42a5-8bf0-0f1a5d17b5fc

الامارات في تصريح جديد : استقرار الأردن محل إجماع عربي ودولي

1

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

3202127174251841820924

الحكومة تحذر من فيديوهات مشبوهة تبث بأوقات حساسة للنيل من الأردن

3202128184545763965406

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

000_8VD68G_0

أكثر من 25 ألف شخص وصلتهم رسائل لتلقي لقاح كورونا الإثنين