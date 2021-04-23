وزير الصحة : نأمل تطعيم نحو 6 ملايين شخص حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إنّه لا يوجد من يأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خارج المنصة الخاصة بالتسجيل للقاح، مؤكدا أنه لا استثناء لأخذ اللقاح من خارج المنصة.

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وأضاف الهواري، في رده على سؤال أحد النواب، أن الأردن سيحتاج إلى 15 مليون جرعة في حال أُدخلت الفئات العمرية دون الـ 18 سنة لأخذ اللقاح المضاد للفيروس.



وتابع : المخصص حاليا 10 ملايين جرعة للبالغين ، منها 8 ملايين جرعة تم توقيع اتفاقياتها، ويجري التفاوض على 2 مليون جرعة من روسيا.



"نأمل حتى نهاية العام الحالي وفق الخطة أن يتم تطعيم نحو 6 ملايين شخص ، وهي الفئة المستهدفة في حال توافر المطاعيم والتزام الشركات بالمواعيد المقررة لتزويدنا بالمطاعيم" وفق الهواري.



وبين أن الأردن تعاقد مع ائتلاف كوفاكس، فايزر- بيونتيك، وسينوفارم الإمارات، وسينوفارم الصين، أسترازينيكا/جامعة أوكسفورد منذ أيلول/سبتمبر 2020.



وأشار، إلى أن وزارة الصحة/مديرية الأمراض السارية/قسم الأمصال والمطاعيم الجهات المختصة باستلامها وتخزينها وتوزيعها(المطاعيم).



ولفت النظر إلى أن الحكومة وضعت خطة محددة المراحل والأهداف والأولويات لإعطاء اللقاح للمواطنين، وحسب الأولويات الموضحة في الخطة، حيث تتضمن الفئات العمرية ذات الأولوية، الكوادر الصحية وخصوصا إعطاء الأولوية للكوادر الصحة التي تتعامل مباشرة مع مصابي كوفيد_19.



وتابع، أن 29267 شخصا هوعدد الكوادر الطبية العاملة في مواجهة جائحة كورونا، منهم 13924 عدد المتلقين للقاح بنسبة 48%.



وأكّد، الهواري، عدم تعرض المطاعيم إلى التلف ؛ لأن جميع المراكز ملتزمة بسلسلة التبريد وحفظ المطاعيم.