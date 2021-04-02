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الجمعة، 02-04-2021 02:13 م

في حال رفع الاجراءات ستصل الوفيات إلى 700 وفاة

وزير الصحة : نتطلع إلى صيف آمن في الأول من حزيران

حظر
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إنه يجب ربط أي اجراء تخفيفي بسرعة اعطاء اللقاحات، مشدداً على ضرورة أن يسود العلم المشهد.

وأضاف الهواري، الجمعة، في تصريحات صحافية ، أن هناك تطابق بين دراسات وزارة الصحة والموجتين الأولى والثانية، وهناك توقعات بارتفاع أعداد الاصابات والوفيات حتى نهاية الشهر الحالي.

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"في حال لم يتم اتخاذ الاجراءات الحكومية ، فإنه من الممكن زيادة أعداد الوفيات بنسبة 65%، وفي حال تم العدول عن حظر الجمعة والحظر الليلي ستزداد الاصابات 48%، والوفيات بنسبة 18%، وستصل الوفيات لنحو 200 بنهاية شهر نيسان الحالي" ،وفق الهواري .

 

وبين ، أنه في حال رفع الاجراءات كاملة ستصل الوفيات إلى 700 وفاة، والاصابات سترتفع 250%، ولا يمكن أخلاقيا أن يتم فتح القطاعات، وتابع " الدليل يجبرنا على ربط أي تخفيف بالاجراءات باعطاء المطاعيم"، معرباً عن تطلعه للوصول إلى صيف آمن بحلول الأول من حزيران.

وأشار إلى أن نحو مليون مسجل على منصة تلقي اللقاحات، ويساعد التسجيل على المنصة بالعمليات اللوجستية، مشدداً على أن جميع المطاعيم فعالة، موضحاً أنه يتم رصد كافة الأمور حول لقاح أسترازنيكا وهو تحت المجهر، والتجلط نسبته 1 لكل 100 ألف والطبيعي نصف لكل 100 ألف، والكثير من الدول لم تستطع ايقاف اللقاح لأن فوائده أفضل من توقيفه، داعيا الجميع للتركيز فهناك ضوء في آخر النفق.

ودعا لعدم التهاون بموضوع الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين فهي أساسيات، والالتزام بها بنسبة 90% يعادل حظر شامل.

 

وقال الهواري " إن المناعة لا تنخفض بعد تلقي لقاح كورونا، وأي لقاح يحتاج لأسبوعين بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح لتشكيل المناعة".

 

 

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